Há vagas: Dez profissões com maior oferta de empregos na Bahia

São 22.250 oportunidades ativas no estado cadastradas no site da Catho

As áreas de Administração, Comercial e Vendas, Financeira, Saúde e Telemarketing têm, hoje, o maior volume de ofertas de emprego na Bahia, segundo um levantamento feito com exclusividade pela Catho - site de intermediação de mão de obra - para o CORREIO. O ranking das dez carreiras com mais vagas efetivas cadastradas na plataforma inclui, ainda, Tecnologia da Informação (TI), Educação, Engenharia, Suprimentos/Logística e Hotelaria e Turismo.

Ao todo, as dez áreas somam 22.250 vagas abertas, com média de remuneração entre R$ 4.432,44, para cargos de Engenharia, e R$ 1.362,79 para profissionais de Telemarketing. “No geral, quando essas dez áreas estão aquecidas, o cenário é animador para a retomada da economia. Os números estão melhorando de uma maneira mais efetiva”, avalia a psicóloga e assessora de Carreira da Catho, Elen Souza.

Área Quantidade de vagas Remuneração média (BA) Administração 11.069 R$ 2.409,07 Comercial e Vendas 7.625 R$ 2.670,09 Financeira 923 R$ 3.099,92 Saúde 804 R$ 3.593,56 Telemarketing 704 R$ 1.362,79 TI 589 R$ 3.136,81 Educação 538 R$ 3.532,81 Engenharia 351 R$ 4.432,44 Suprimentos/ Logística 315 R$ 2.413,04 Hotelaria e Turismo 200 R$ 1.927,53

A média salarial de um administrador na Bahia chega a R$ 2.409,07. “É uma área que ramifica muito bem. As maiores oportunidades estão no campo das rotinas financeiras, comerciais, recursos humanos. São as áreas administrativas com maior oferta”, acrescenta.

A área de Engenharia tem o melhor salário, com remuneração em torno de R$ 4.432,44. No entanto, o profissional com mais dificuldade de contratação é o de TI. A média de remuneração fica em R$ 3.136,81. “No geral, os profissionais de tecnologia são os mais difíceis porque demandam uma qualificação que atenda ao que a vaga está pedindo, e muitas vezes o recrutador não encontra o que realmente precisa para a execução da atividade”.

É aí que entra a importância de deixar muito claro no currículo as competências técnicas e pessoais que o profissional possui. “Às vezes tem a vaga, mas falta esta qualificação ou ela não está descrita como deve no currículo. Isso é um ponto de alerta. O profissional tem que se vender bem”, diz Elen.

Há vagas

Formada há oito meses, a administradora Mariana Garcez pulou da sala de aula direto para o escritório de uma multinacional. “Minha inserção foi automática. Estagiava e fui contratada pela mesma empresa logo que me formei. Não tive dificuldade na área para encontrar emprego e há varias possibilidades de carreira. Esses foram os principais motivos que me levaram a optar pelo curso de Administração”, afirma.

Dentro da Administração, ela buscou a área de suprimentos. Apostou também no inglês fluente, assim como na experiência de diretora de projetos da Empresa Júnior quando ainda cursava a graduação. “O profissional de Administração tem que ser muito dinâmico e atento às mudanças para não deixar que as empresas fiquem para trás. É buscar sempre algo em inovação”.

Seu próximo passo é um curso de especialização. “Em se tratando de uma multinacional, ter essa bagagem contribui muito. Dentro da empresa existe essa possibilidade de crescimento na carreira e a qualificação constante só tem a agregar”, pontua.

Como encontrar

Para a coordenadora de Recursos Humanos da Luandre Consultoria em RH, Carolina Silva, qualificação e experiência são sempre muito bem-vindas ao currículo. “O candidato que descreve em primeiro lugar seu objetivo, onde e como quer atuar sai na frente. É importante também estar focado, não adianta sair atirando para todo lado nem para todo tipo de vaga”, diz.

Na hora de encontrar essas oportunidades, vale eleger sites de anúncios de emprego confiáveis, sejam eles pagos ou gratuitos, fazer uma busca minuciosa e cadastrar os currículos de acordo com a descrição da vaga publicada pela empresa. “Só não minta informações para incrementar o currículo porque no encontro presencial com recrutador, provavelmente ele vai identificar essas inconsistências”, recomenda Carolina.

Outra dica é colocar as redes sociais no radar de busca e ativar a rede de contatos, como aconselha a especialista: “O LinkedIn é uma das mais conhecidas redes para encontrar e divulgar trabalho. Hoje em dia também é possível achar vagas pelo Facebook, onde você pode participar de grupos relacionados à sua área, e mesmo pelo Instagram, em que algumas empresas postam vagas”, completa Carolina.





PARA SAIR NA FRENTE



Currículo O bom currículo é aquele em que o candidato determina, em primeiro lugar, seu objetivo, onde e como quer atuar. Depois é importante destacar suas habilidades e acrescentar as principais experiências na área.

Habilidades e competências É importante ser objetivo, mas sem deixar de valorizar no currículo as características profissionais que estão adequadas à vaga. Na hora de postar o currículo em uma plataforma de emprego, leia atentamente a descrição da vaga.

Foco Não adianta sair atirando para todo lado, postando um currículo genérico. Mais uma vez é necessário estar atento ao que o recrutador pede na descrição da vaga e adequar o currículo a isso. Mentir para incrementar o currículo também não é recomendado porque na dinâmica ou na entrevista presencial o recrutador costuma perceber inconsistências.

Encontre sua vaga Você pode eleger uma série de sites confiáveis para cadastrar seu currículo. As redes sociais também podem ser um bom caminho. O LinkedIn é uma das ferramentas mais conhecidas para encontrar e divulgar seu trabalho. No entanto, é importante ficar atento ao que surge e manter seu currículo sempre atualizado. Outra dica é participar de grupos relacionados à sua área no Facebook, seguir empresas e recrutadoras no Instagram.

Network É bom sempre movimentar o network de amigos e ex-colegas de trabalho, assim como profissionais conhecidos que atuam na mesma área que você. Por que não mandar um inbox, um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp para saber se ele ou ela sabem de alguma vaga com seu perfil?