Hernane faz três e Bahia abre o Carnaval: 6x1 no Conquista

Tricolor desencantou no segundo tempo e voltou a vencer no Baianão

Se o torcedor do Bahia estava na bronca e queria um bom resultado, ele veio com sobra. Na noite desta quarta-feira (7), o tricolor goleou o Vitória da Conquista por 6x1, na Fonte Nova, e encerrou o jejum de dois jogos sem vencer no Campeonato Baiano. A partida foi marcada pelo retorno de Hernane, e em grande estilo: não só voltou a fazer gol depois de quase um ano como marcou logo três de vez.

Os 4.414 torcedores pagantes na Fonte Nova viram um jogo fraco tecnicamente no primeiro tempo. O Bahia voltou a apresentar os velhos problema na criação das jogadas de ataque e conseguiu chegar com perigo poucas vezes. A primeira foi aos sete minutos, quando Kayke recebeu sozinho na pequena área, mas não acreditou no lance e não conseguiu concluir em gol.

Depois disso o Bahia só assustou o Bode de novo aos 40 minutos. Vinícius arriscou chute forte e viu a bola raspar a trave de Leandro. O mesmo Vinícius mandou chute à queima-roupa e viu Leandro fazer boa defesa, evitando o gol tricolor. Do outro lado o Vitória da Conquista pouco incomodou o goleiro Anderson na primeira etapa.

Gols e choro

Para tentar mudar o panorama e encerrar o jejum de gols e de triunfos, Guto Ferreira voltou do intervalo com Hernane no lugar de Kayke. Não demorou muito e o time deslanchou. Aos 3 minutos, Zé Rafael cobrou falta com perfeição e abriu o placar para o Bahia.

O gol animou o time, que chegou ao segundo cinco minutos depois. Zé Rafael achou Mena na grande área e o lateral rolou para Hernane, livre, tocar para o fundo do gol. O Brocador não marcava desde o dia 22 de abril de 2017 - quando o Bahia venceu o Fluminense de Feira pelo estadual - e foi às lágrimas na comemoração.

A vantagem no placar deixou o Bahia mais solto em campo. Em nova jogada em velocidade, Gregore fez o cruzamento rasteiro, o goleiro Leandro fez a defesa parcial e soltou nos pés de Hernane, que só teve o trabalho de empurrar para as redes e marcar o segundo gol dele no jogo: 3x0.

O placar elástico deixou o Vitória da Conquista sem reação. Régis invadiu a área e acertou a trave. O lance não fez falta porque minutos depois Hernane aproveitou o cruzamento de Nino Paraíba e fez o seu terceiro gol no jogo, o quarto do Bahia.

Aos 32 minutos, Flávio Caça-Rato marcou o gol de honra do Vitória da Conquista na partida, mas não deu nem para comemorar. Um minuto depois, Régis mandou de fora da área e anotou o quinto do Bahia. O sexto gol tricolor saiu aos 37. Vinícius tabelou com Hernane, colocou no canto e ampliou a goleada na Fonte.

O resultado deixa o Esquadrão em 5º lugar na classificação, com oito pontos, dois a menos que o líder Vitória, que tem um jogo a menos. O tricolor, inclusive, só volta a campo no Ba-Vi, dia 18, no Barradão.