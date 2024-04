CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia x Grêmio: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de mais um triunfo no Brasileirão, o Bahia tem um grande desafio pela frente. Neste sábado (27), o Esquadrão encara o Grêmio, na Fonte Nova, pela 4ª rodada. Diante do time gaúcho, o técnico Rogério Ceni tem praticamente todo elenco à disposição, as exceções são os machucados Ryan e Acevedo. O treinador não deve fazer grandes mudanças na equipe, mantendo a base do time que venceu o Fluminense e empatou o clássico contra o Vitória. Confira informações sobre a partida.