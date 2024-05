POLÍTICA

PT nacional define posição em 14 capitais, mas apoio a Geraldo Jr. permanece em aberto

As decisões da Executiva Nacional do PT foram tomadas na manhã desta segunda-feira (6)

Da Redação

Publicado em 7 de maio de 2024 às 16:09

Geraldo Jr. Crédito: Rafael Martins/GOVBA

A Executiva Nacional do PT definiu a posição do partido em 14 capitais do País, mas o apoio da sigla ao vice-governador da Bahia e pré-candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), permanece em aberto.

Os petistas decidiram apoiar Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo, e Marcus Alexandre (MDB) em Rio Branco. Já nas capitais Maceió, Fortaleza, Vitória, Goiânia, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Teresina, Natal, Porto Alegre, Florianópolis e Aracaju, o PT terá candidaturas próprias.

Parte do documento em que PT define posição nas eleições deste ano Crédito: Reprodução

As decisões da Executiva Nacional do PT foram tomadas na manhã desta segunda-feira (6). Segundo o jornal O Globo, nos lugares onde a legenda não tem posição é porque o PT ainda sofre com a falta de acordo, seja por discordância entre os próprios petistas, seja por falta de sintonia com legendas aliadas.

Geraldo Júnior tem sofrido resistência da esquerda baiana. Os críticos do vice-governador afirmam que, embora ele faça parte da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT), a sua posição política de centro-direita gera incertezas em relação ao seu eventual mandato. A falta de adesão de Geraldo Jr. a algumas pautas da esquerda deixa os eleitores apreensivos. Ele assumiu que, em 2018, votou em Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais.

Em nota enviada à imprensa, o presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, disse que é uma “falsa polêmica” o fato de a Executiva Nacional do partido ainda não ter definido posição sobre a eleição em Salvador.

“A Executiva Nacional, assim como a Estadual, vai analisando e divulgando as candidaturas aprovadas na medida em que elas são analisadas em cada reunião. Não há necessariamente uma ordem de prioridade, mas sim a capacidade de análise em cada reunião. Como é impossível avaliar todas as demandas nacionais em uma única reunião, o PT vai divulgando listas a cada semana. Zero problema. Geraldo Júnior é o candidato do PT, de Lula e Jerônimo em Salvador; assim como Isaac é em Juazeiro”, afirmou