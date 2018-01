Homem é morto a tiros na Ladeira dos Bandeirantes

Outra vítima foi atingida pelos disparos, mas sobreviveu; o crime foi cometido na madrugada deste domingo por homem que estavam em um veículo e passaram atirando

Um homem morreu e outro ficou ferido após serem atingidos por disparos de arma de fogo na Ladeira dos Bandeirantes, na região das Sete Portas, na madrugada deste domingo (14). Alan Silva de Jesus, 31 anos, e Luis Henrique da Encarnação Queiroz, 18, estavam no local quando foram surpreendidos por homens que, em um veículo, atiraram contra eles.

Ambos foram socorridos por policiais da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas Alan já chegou morto à unidade de saúde. Conforme a PM, o crime ocorreu por volta das 4h deste domingo.

Segundo informações da Polícia Civil, que vai investigar o caso, Alan e Luis Henrique esperavam por Lilian Silva de Jesus, irmã do primeiro, que foi comprar cerveja em local próximo. Enquanto eles esperavam na calçada, um grupo de homens dentro de um veículo fez vários disparos contra eles. O carro não foi identificado. Alan foi atingido no abdômen, enquanto Luis Henrique foi alvejado no braço e perna esquerdos.