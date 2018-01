Indicado ao Prêmio Braskem, De Um Tudo estreia nova temporada hoje

Espetáculo discute a baianidade para além dos rótulos e fica em cartaz nos finais de semana de janeiro e fevereiro

Quem gosta de Jorge Amado, Caribé e Caymmi vai ter mais uma chance de conferir o espetáculo De Um Tudo. O musical, que aborda a baianidade a partir das obras dos artistas, estreia nova temporada neste sábado (13), às 21h, no Teatro Módulo, e tem novas apresentações nos meses de janeiro e fevereiro, aos sábado e domingos, às 21h e 19h, respectivamente. Sucesso de público nas três temporadas realizadas em 2017, a peça propõe ainda uma reflexão sobre a linguagem e os costumes do baiano.

Não é à toa que o espetáculo de 90 minutos tenha sido indicado em cinco categorias na 25ª edição do Prêmio Braskem de Teatro. As músicas inéditas, destaque na apresentação, são assinadas pelo cantor e compositor Gerônimo e conduzem as histórias e conflitos vividos pelos personagens. Além disso, a peça tem texto inspirado no livro Dicionário de Baianês, de Nivaldo Lariú e cenário que reproduz as coloridas barracas de festas populares - representada pela Barraca de Dona Nadú.

O diretor teatral Fernando Guerreiro conduz o espetáculo

(Foto: Marina Alfaya/Divulgação)

O musical do diretor Fernando Guerreiro tem os cantores Ana Mametto e Gerônimo Santana no elenco. Atuam ainda Alexandre Moreira, Denise Correia, Diogo Lopes Filho e José Carlos Júnior. “Este é um trabalho de reconhecimento da nossa maneira de ser e reflexo de uma baianidade construída a partir de Jorge Amado, Caribé, Caymmi e também de todos nós”, ressalta o ator Diogo Lopes Filho. Assista a um teaser com o elenco.

A direção musical é assinada por Yacoce Simões, que também é responsável pelos arranjos e pela execução das músicas durante todo o espetáculo. Assinam o roteiro Alan Miranda e Daniel Arcades (premiado Melhor Autor no Prêmio Braskem de Teatro 2017). O espetáculo conta também com direção coreográfica de Rita Brandi, cenário e figurino de Euro Pires e iluminação de Irma Vidal.

Ana Mametto fez sua estreia como atriz no espetáculo e foi indicada ao Braskem (Fotos: Marina Alfaya/Divulgação)

Indicação ao Prêmio Braskem de Teatro

De Um Tudo está concorrendo em cinco categorias na 25ª edição do Prêmio Braskem de Teatro: Espetáculo Adulto, Direção (com Fernando Guerreiro), Revelação (com Ana Mametto),Texto (com Alan Miranda) e Daniel Arcades e Categoria Especial pela trilha sonora de Gerônimo. Ao todo, foram avaliadas 61 peças teatrais baianas profissionais e inéditas que estiveram em cartaz de 1º de abril a 17 de dezembro. Os vencedores serão conhecidos durante cerimônia de premiação em maio deste ano, no Teatro Castro Alves (TCA). Ouça a trilha sonora completa do espetáculo.



Serviço

O quê: Espetáculo De Um Tudo

Datas: 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de janeiro

03, 04, 17, 18, 24 e 25 de fevereiro

Horário: Sábado, às 21h e domingo, às 19h

Local: Teatro Módulo (Av. Prof. Magalhães Neto, 1177, Pituba)

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)

Vendas: Bilheteria do local, das 15h às 19h, ou pela internet