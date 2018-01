Inscrições para o Sisu 2018 começam nesta terça; confira vagas da Bahia

Prazo de inscrição vai até a próxima sexta-feira (26), no site da seleção

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta terça-feira (23) e vão até a próxima sexta (26), apenas pelo site. Ao todo, serão 239.601 vagas oferecidas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. Na Bahia, serão ofertadas 11.809 vagas (veja abaixo as universidades).

Podem se inscrever estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, que obtiveram nota na redação diferente de zero e que não sejam treineiros (participantes menores de 18 anos no primeiro dia de realização da prova). É necessário informar o número de inscrição do Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada no site.

Leia mais: Fez o Enem e quer entrar na Ufba? Veja número de vagas por curso

O Sisu foi desenvolvido pelo ministério para selecionar candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior que utilizarão a nota do Enem como única fase de seu processo seletivo. A seleção é feita com base na nota obtida pelo candidato. No site do MEC, é possível consultar as vagas disponíveis, pesquisando as instituições e os seus respectivos cursos participantes.

Confira o cronograma completo do Sisu abaixo:

- 23/1 a 26/1: período de inscrições (as notas de corte serão divulgada nos dias 24, 25 e 26)

- 29/1: resultado da chamada regular

- 29/1 a 7/2: prazo para participar da lista de espera

- 30/1 a 7/2: matrícula da chamada regular

- 9/2: convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data



Veja as instituições baianas que têm vagas para o primeiro semestre

- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (Ifbaiano) - 14 cursos

- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) - 33 cursos

- Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - 54 cursos

- Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) - 41 cursos

- Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) - 38 cursos

- Universidade Federal da Bahia (Ufba) - 87 cursos

- Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) - 30 cursos

- Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) - 18 cursos

- Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufesba) - 15 cursos

- Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - 2 cursos



Na Ufba, as vagas são nos seguintes cursos