Jericoacoara pode ocupar o ranking dos destinos mais procurados do país

Com mar de águas translúcidas, dunas de areia branca, vegetação de verde abundante, lagoas e mangues, cidade cearense entra no roteiro de turistas brasileiros e estrangeiros

Com clima de cidade pequena e aspecto de vila à beira-mar, Jericoacoara parece ter tudo para se emplacar entre os destinos mais procurados do país. A charmosa vila do município de Jijoca fica a apenas 300 km da capital cearense - Fortaleza (CE). Apesar do porte, a cidadezinha vem conquistando visitantes brasileiros e turistas de outras partes do mundo, e não é para menos: o lugar conta com uma paisagem de tirar o fôlego.

Com mar de águas translúcidas e reflexos em tons de azul e verde, Jeri conta ainda com dunas de areia branca, vegetação de verde abundante e lagoas e mangues que abrigam espécies típicas do habitat da região. Com tantos encantos, é normal que este seja um requisitado destino brasileiro. Para lidar com a demanda, há muitas pousadas em Jericoacoara. Aconchegante como a própria vila, este tipo de hospedagem está entre as procuradas pelos visitantes.

Quem prefere férias com um pouquinho mais de luxo e conforto não fica sem opção: é comum encontrar hoteis em Jericoacora. As alternativas vão desde os mais simples, apenas com café da manhã incluído na diária até os mais completos e luxuosos, como resorts all inclusive e com áreas privativas à beira-mar. As companhias aéreas também estão reagindo ao aumento do turismo na região: durante a alta temporada, a Azul, por exemplo, oferece oito voos semanais para Jeri. A Gol também incrementou a oferta com duas novas frequências.