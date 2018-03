Justiça concede habeas corpus para ex-integrantes da New Hit

Músicos devem ser soltos nesta quarta-feira, diz advogado

(Foto: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO)

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) concedeu habeas corpus coletivo aos ex-integrantes da banda New Hit, condenados a 10 anos e oito meses de prisão pelo estupro coletivo de duas adolescentes na cidade de Ruy Barbosa, Centro Norte do estado. A decisão foi da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal da corte, na tarde desta terça-feira (6).

Com a decisão, os ex-membros do grupo de pagode Eduardo Martins Daltro de Castro Sobrinho, Edson Bonfin Berhends Santos, Willian Ricardo de Farias, Weslen Danilo Borges Lopes, Michael Melo de Almeida, John Ghendow de Souza Silva, Guilherme Augusto Campos Silva e Alan Aragão Trigueiros, Jeferson Pinto dos Santos e Carlos Frederico Santos de Aragão já deverão ser liberados nesta quarta-feira (7), de acordo com o advogado dos músicos. O alvará de soltura deve ser expedido ainda nesta terça.

Os pedidos de habeas corpus foi impetrado em conjunto pelos advogados de defesa dos condenados. O advogado Cleber Andrade informou ao CORREIO que a execução provisória foi “prematura” e o TJ-BA teria reconhecido “a discrepância”.



Relembre o caso

Segundo a Justiça, os oito ex-integrantes da New Hit violentaram duas adolescentes de 16 anos após um show em agosto de 2012. Os músicos foram condenados em 2015 por decisão da juíza Márcia Simões Costa, titular da Vara Crime de Ruy Barbosa, mas os réus ainda recorrem da decisão. Em agosto desse ano, a sentença condenatória foi confirmada, mas os músicos tiveram a pena reduzida de 11 anos e oito meses de prisão para 10 anos e oito meses também pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do TJ-BA.

Apesar de 10 réus terem sido condenados na primeira instância, os desembargadores decidiram absolver, na decisão de agosto passado, dois deles: Carlos Frederico Santos de Aragão, à época do crime segurança do grupo, e Jeferson Pinto dos Santos, um dos componentes.