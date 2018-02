Kannário cancela show no bairro de Periperi

Cantor foi diagnosticado com faringite bacteriana; a apresentação em Madre de Deus também foi suspensa

Por motivos de saúde, a assessoria de imprensa do cantor Igor Kannário confirmou ao CORREIO, o cancelamento da apresentação do artista no Carnaval do Bairro de Periperi, que estava programado para às 01h30, conforme consta na Programação Oficial do Carnaval. De acordo com o atestado médico divulgado, Kannário foi afastado das atividades por cinco dias, devido a uma faringite bacteriana.

Além de Periperi, o cantor se apresentaria ainda cidade de Madre de Deus. Ontem, o ‘Príncipe do Gueto' arrastou uma multidão quando passou com seu trio pipoca pelo Circuito Osmar (Campo Grande). Entre os convidados do movimento que ele chamou de Empoderamento da Favela estavam os artistas Ed City, Chiclete Ferreira e Lucas & Orelha. Veja no vídeo: