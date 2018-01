Kassab diz que Meirelles é 'plano A' do PSD à Presidência

Presidente licenciado do partido, no entanto, deixou aberta a possibilidade de apoio do PSD a Geraldo Alckmin

Henrique Meirelles é o "plano A" do PSD para disputar a Presidência neste ano, e não há outros nomes dentro do partido como alternativas ao ministro da Fazenda, disse o presidente licenciado do partido, Gilberto Kassab, em entrevista publicada nesta quinta-feira pelo jornal Folha de S.Paulo.

Kassab, no entanto, deixou aberta a possibilidade de apoio do PSD ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, e até a uma eventual reeleição do presidente Michel Temer (PMDB) se Meirelles não for candidato.

"Nenhum partido faz por um presidenciável o que o PSD faz pelo Meirelles. Temos imenso orgulho de tê-lo filiado. Ele tem tido desempenho que poucas vezes um gestor teve à frente da Fazenda", disse Kassab, atual ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do governo Temer.

"Você fazer uma afirmação de que ele será ou não candidato é cair numa cilada para que nossas relações possam ser deterioradas. Ele poderá ser como não ser. E o partido não tem como candidatura própria plano B ou plano C, só plano A, que é o Meirelles", acrescentou.

Segundo Kassab, é preciso haver um esforço dos partidos da base governista para que as forças que defendem as reformas promovidas pelo governo estejam juntas na eleição.

"Tenho me esforçado muito para que esse caminho seja o Meirelles. Mas pode ser o Meirelles, o presidente Temer, por que não? E pode ser o Alckmin. Na medida em que tenha clareza do plano de governo, é mais saudável e prudente que tenhamos um só candidato", disse.

No mês passado, Meirelles disse que levará vários fatores em conta para decidir, entre o final de março e início de abril, se irá concorrer à Presidência da República, dentre eles sua disposição pessoal de entrar na disputa e a vontade de seu partido, o PSD.