Leão quer 'fazer as pazes' e ter Barradão como aliado em 2018

Desempenho no Barradão quase rebaixou o Leão à segunda divisão em 2017

As derrotas no Barradão foram uma marca de 2017 do Vitória, que por pouco não terminou o ano rebaixado à Série B. Por isso, uma das metas de quem ficou no clube em 2018 é fazer o time se impor novamente no seu lar.

No ano passado, o Leão foi o pior mandante do Brasileirão. Dos 19 jogos disputados em casa, venceu apenas três, empatou cinco e perdeu 11. Campanha de um segundo semestre bem diferente do primeiro, quando o rubro-negro comemorou o título baiano invicto e perdeu só uma vez diante do torcedor nas três competições que disputou. Foi contra o Paraná, por 2x0, pela Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste, a única derrota foi como visitante, 2x0 no Ba-Vi que custou a eliminação na semifinal.

Este ano, o Leão fará no mínimo 26 partidas como mandante. Além das 19 da Série A, há quatro garantidas no Baiano e três pela Copa do Nordeste. Se chegar às finais do estadual e do regional, o número aumenta para 31. Em caso de também alcançar a final da Copa do Brasil, serão 38.

Na Copa do Brasil, o rubro-negro ainda não tem compromisso garantido no Barradão porque o regulamento da primeira fase prevê jogo único na casa do Globo-RN, em data a definir.

“Precisamos retomar a força em casa. É ficar com as coisas boas que fizemos ano passado e assumir que temos que melhorar algumas coisas. O ano passado em casa foi atípico. A gente espera mudar isso este ano”, projeta o goleiro Fernando Miguel, um dos líderes do elenco e primeiro jogador a falar oficialmente em nome do clube em 2018.

Miguel se refere ao aproveitamente de apenas 24,5% na Série A. Considerando a temporada de 2017 inteira, o rendimento mais do que dobra, porém não empolga: 52,9%.

O Vitória fez 34 jogos em casa no ano passado. Desses, 32 foram realizados no Barradão, com 16 triunfos, seis empates e dez derrotas. Houve duas partidas na Fonte Nova, ambas com derrota - para Coritiba e Corinthians, pelo Brasileiro.

Estreia

Este ano, o primeiro jogo no Barradão será dia 21, contra a Juazeirense, na rodada de abertura do Campeonato Baiano. Mas não será a estreia rubro-negra em 2018. O time joga no dia 16, às 22h (da Bahia), contra o Globo, pela Copa do Nordeste, em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte.

Os jogadores rubro-negros iniciaram a concentração na Toca do Leão desde ontem, após treinos em dois turnos. A pré-temporada vai até dia 14, com treinos em dois turnos de segunda a sábado e em um turno aos domingos.