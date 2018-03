Limpurb tira mais de 20 toneladas de entulhos em local de tragédia

Ainda não há previsão de término dos serviços em Pituaçu

Mais de 20 toneladas de escombros foram retiradas do local onde um prédio de três andares desabou, matando quatro pessoas, na Rua Alto de São João, em Pituaçu, nesta terça-feira (13). O recolhimento, feito até o final da tarde, ocorreu de forma manual, já que o local é de difícil acesso. Cerca de 70 agentes da Limpurb, orientados pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil, estiveram na operação.

Nesta quarta (14), os agentes de limpeza darão continuidade ao serviço. Um novo acesso para o Alto do São João está sendo estudado. Uma opção seria abrir uma entrada pelo Parque de Pituaçu, para acelerar a retirada dos entulhos, segundo informa o presidente do órgão, Kaio Moraes.

“Ainda falta a retirada da parte grossa dos escombros, fora que uma casa teve que ser demolida”, disse o gestor, referindo-se à residência vizinha que teve que ser parcialmente derrubada para facilitar o resgate das vítimas. Vinte e dois agentes da empresa de limpeza pública permanecem de plantão durante a noite e a madrugada para atender a possíveis desabamentos.

“Os agentes da Limpurb são os primeiros a chegar e os últimos a sair em casos como este. Nós somos quem chega mais rápido, desobstruímos as entradas para dar espaço para a Codesal e a Samu agirem”, destacou Kaio Moraes, acrescentando que as equipes contam com equipamentos como caçambas e retroescavadeiras.

Operação Chuva

Durante a Operação Chuva, os agentes da Limpurb ficam de plantão para atender a possíveis ocorrências durante a madrugada. Além disso, a empresa atua na colocação e recolocação de lonas, capinagem e roçagem nas encostas (desde que a mesma não contribua para desabamentos).

De acordo com a assessoria do órgão, serviços rotineiros também contribuem na prevenção de alagamentos e desastres como tirar o lixo e varrer a rua.