Mais de 40 bairros ficam sem água nesta quinta (22); veja lista

Abastecimento de água será temporariamente interrompido para manutenção emergencial

Por conta de uma manutenção emergencial na adutora principal de água tratada, a Embasa vai suspender temporariamente o fornecimento de água em alguns bairros de Salvador nesta quinta-feira (22), a partir das 8h. A previsão é que o serviço seja concluído às 18h de hoje, quando o abastecimento começará a ser retomado de forma gradativa.

A interrupção temporária no fornecimento de água não afetará os imóveis que contam com reservação adequada para satisfazer as necessidades diárias de consumo de seus moradores. A plena regularização do fornecimento deve ocorrer em até 48 horas após o término do serviço.



Os bairros afetados são:

Bonfim, Calçada, Uruguai, Mares, Jardim Cruzeiro, Massaranduba, Boa Viagem, Ribeira, São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, IAPI, Curuzu, Pero Vaz, Santa Mônica, Liberdade, São Gonçalo, Bom Juá, Engomadeira, Arraial do Retiro, Cabula, Pernambués, Saboeiro, Tancredo Neves, Arenoso, Jardim Santo Inácio, Sussuarana Nova e Velha, Mata Escura, Calabetão, Novo Horizonte, Brotas (parte), Federação, Engenho V. da Federação, Barra, Ondina, Calabar, Graça, Vitória, Canela, Tororó, Garcia, Centro, Centro Histórico, Barris.