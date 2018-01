Maranhão é o destino mais barato da estação, aponta Trivago

A cidade baiana de Lauro de Freitas ocupa o 6º lugar do ranking; veja a lista completa

Apontada pelos especialistas como um dos maiores gastos das viagens, a hospedagem tende a ficar cada vez mais cara com a chegada do Verão. Portanto, pesquisar os destinos mais em conta é determinante para quem faz questão de curtir com dinheiro no bolso.

O Trivago, maior buscador e comparador de preços de hotéis do mundo, reuniu por meio do Índice de Preços de Hotéis Trivago (tHPI) os 10 destinos brasileiros com praias, clubes e resorts com os hotéis mais baratos. O levantamento levou em consideração tanto a média de preço quanto os valores mínimos e máximos de cada destino.

A cidade de Lauro de Freitas, localizada na Região Metropolitana de Salvador, ocupa o sexto lugar na lista, com diária média para o verão de R$ 215,55 e variação entre R$ 86 e R$ 1.586. O topo da lista fica com a cidade de São Luís, no Maranhão, com média de R$ 188,51 e variação entre R$ 55 e R$ 581. Alguns locais apresentam valores mínimos significantes, como a cidade de Olinda, em Pernambuco, que registra hotéis a partir de R$ 52. Confira abaixo a lista completa.

Apesar dos preços atrativos a coach de viagens Marilia Scur orienta que outras coisas como localização, avaliação dos hóspedes, segurança e alimentação devem ser verificados e levados em consideração na hora de selecionar a hospedagem.

“Às vezes, um hotel mal localizado ou com comida ruim é um barato que sai caro. Os custos de transporte e alimentação podem até dobrar em casos como este. É muito importante ver as pontuações e críticas na internet e sempre procurar amigos ou pessoas de confiança que já foram ao local e saber das recomendações”, orientou.

Scur destaca que também é necessário saber os atrativos do local, pois ir para uma cidade que não oferece nada além de um hotel barato pode fazer com que a viagem inteira seja um grande desperdício de dinheiro.





CONFIRA A LISTA:

São Luís (MA) Preço médio da diária para o Verão: R$ 188,51. Preços variando entre: R$ 55 e R$ 571

Paracuru (CE) Preço médio da diária para o Verão: R$ 193,51. Preços variando entre: R$ 90 e R$ 310

Maricá (RJ) Preço médio da diária para o Verão: R$ 194,83. Preços variando entre: R$ 110 e R$ 400

Saquarema (RJ) Preço médio da diária de hotel para o Verão: R$ 195,90. Preços variando entre: R$ 111 e R$ 1.080

Olinda (PE) Preço médio da diária de hotel para o Verão: R$ 211,79. Preços variando entre: R$ 52 e R$ 370

Lauro de Freitas (BA) Preço médio da diária de hotel para o Verão: R$ 215,55. Preços variando entre: R$ 86 e R$ 1.586

Macaé (RJ) Preço médio da diária de hotel para o Verão: R$ 229,96. Preços variando entre: R$ 58 e R$ 658

Ilha Comprida (SP) Preço médio da diária de hotel para o Verão: R$ 232,72. Preços variando entre: R$ 110 e R$ 305

Recife (PE) Preço médio da diária de hotel para o Verão: R$ 232,56. Preços variando entre: R$ 80 e R$ 652

Beberibe (CE) Preço médio da diária de hotel para o Verão: R$ 237. Preços variando entre: R$ 119 e R$ 506