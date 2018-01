McDonald’s lança Big Mac com bacon e com dobro de hambúrguer

Os sanduíches já estão disponíveis nas unidades da rede, por tempo limitado

O McDonald’s entrou em 2018 com novidades no cardápio. A rede acaba de lançar duas novas versões do Big Mac nas unidades de todo Brasil: Big Mac Bacon e Duplo Big Mac.

A primeira opção traz a receita original (dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim), mas com o acréscimo de três fatias de bacon rústico. Já a segunda vem com quatro hambúrgueres.

Os valores são a partir de R$ 17,90 e R$ 19,90, respectivamente. Os dois sanduíches já estão disponíveis nos restaurantes, por tempo limitado.