EUA

Gisele Bundchen chora após ser perseguida por paparazzi: 'Só quero viver minha vida'

No início do vídeo, o policial dá apenas o aviso da infração, e Gisele responde que estava tentando “fugir daquele cara”, no caso, um paparazzi. “Ele está me perseguindo… Tem mais. Olhe para aquele cara”, diz olhando para a rua. Depois de receber o papel da multa, a modelo começa a chorar e diz que se sente desprotegida.