Metade dos brasileiros acham que 'bandido bom é bandido morto', diz Ibope

Metade dos brasileiros acredita que 'bandido bom é bandido morto'. Pelo menos esse foi o percentual (50%) que o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) encontrou em pesquisa que foi divulgada neste domingo (04) pelo colunista Lauro Jardim do jornal O Globo.

A pesquisa foi feita entre os dias 22 e 26 de fevereiro e ouviu 2.002 pessoas em todo o país. Os que "concordam" ou "concordam totalmente" com a morte dos bandidos soma 50%. Aqueles que se opõem alcançam 37% dos brasileiros. De acordo com o Ibope os católicos (52%) mais que os evangélicos (44%) apoiam a tese. Assim como os homens (53%) mais que as mulheres (45%).

E você, o que acha? Vote na enquete do CORREIO e dê sua opinião