Neymar se diverte na Bahia com filho e amigos

Atacante está em uma mansão alugada Barra Grande

Neymar chegou à Bahia e já está cocupando a mansão que alugou para passar as festas de final de ano, em Barra Grande, na Península de Maraú.

O atacante do Paris Saint Germain usou as redes sociais para mostrar que está se divertindo com o filho David Lucca, de 6 anos. Mas não é só o pequeno que está na casa. Tem também o surfista Gabriel Medina, o jogador de futebol Lucas Lima e alguns amigos do jogador.

Fotos e vídeos na piscina foram compartilhados pelo jogador e por Medina. O grupo aparece bem à vontade e descontraído com shorts de banho e taças de bebida.