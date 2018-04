Novo reforço do Vitória, lateral-direito Jeferson já está na Toca

Revelado pela Ponte Preta, o jogador foi emprestado ao rubro-negro até o final do ano

O lateral-direito Jeferson, 21 anos, é o novo contratado do Vitória. Revelado pela Ponte Preta, o jogador foi emprestado pela Macaca à equipe rubro-negra até dezembro. Ele chegou à Toca do Leão nesta quinta-feira (5).

Na atual temporada, Jeferson defendeu a equipe paulista em 15 jogos, sendo 14 deles como titular. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o lateral atuou em 24 partidas e começou em campo 23 vezes.

Com a chegada de Jeferson, o Vitória passará a ter três atletas para a lateral direita. Atual titular, Lucas foi contratado no começo do ano. Revelado na base, Cedric foi chamado para compor o elenco após a disputa da Copa São Paulo.