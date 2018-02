Ônibus perde controle e bate em muro de oficina em Cajazeiras

Em São Marcos, um outro ônibus foi apedrejado; motorista ficou ferido

O motorista de um ônibus da empresa OT Trans bateu no muro de uma oficina mecânica na Via Regional, em Cajazeiras VIII, próximo ao final de linha do bairro. O acidente ocorreu por volta das 11h20 desta terça-feira (13). Segundo a Transalvador, duas pessoas, condutor e passageiro de uma moto, tiveram ferimentos leves. O motorista do ônibus fraturou o braço.

A Transalvador informou ainda que o ônibus bateu na moto e feriu os passageiros, mas não soube informar as circunstâncias. O Sindicatos dos Rodoviários contestou a informação e disse que um veículo do tipo Toyota Corolla já havia colidido na moto. O motorista tentou desviar da multidão que se aglomerou na rua para ver o acidente e perdeu o controle, batendo no muro.

Apedrejamento

Na noite de segunda (12), por volta das 23h, um ônibus foi apedrejado no bairro de São Marcos. Segundo o diretor de Comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, o motorista ficou ferido durante o apredrejamento e foi encaminhado para a Emergência do Hospital Teresa de Lisieux, mas já teve alta e passa bem.

“Foi um ato de vandalismo. Sequestraram o ônibus com os passageiros que voltavam do Carnaval e queriam mudar de rota. Mas o motorista tentou explicar que não podia mudar o trajeto e, então, ele foi agredido.” O sindicato não soube informar a quantidade de passageiros presentes.

Ainda de acordo com Mota, o sindicato registrou o boletim de ocorrência e exigiu da empresa de ônibus a apresentação à polícia das imagens gravadas pelas câmeras de segurança do coletivo, para identificar os autores.