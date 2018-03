Peixes podem ser comprados com mais de 40% de desconto a partir de terça (27)

Evento vai reunir pescadores e piscicultores no Terminal Pesqueiro da Ribeira

Quem quer garantir o peixe para celebrar a Semana Santa não precisa se preocupar. Nas próximas terça-feira (27) e quarta (28), será possível garantir o prinicipal alimento do perídodo com descontos de mais de 40%.



Será a terceira edição do evento Santo Pescado, organizado pela Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária da Bahia (Seagri). De acordo com Eduardo Rodrigues, gerente de assistência técnica da empresa, o aumento da procura pelo produto é acompanhado de aumento nos preços.



“A procura por pescados cresce entre 30% e 35% nesse período, e o preço, no geral, aumenta de 20% a 35%, por isso a Bahia Pesca está trazendo os pescadores para comercializarem o peixe com desconto em Salvador”. O evento vai reunir cerca de 20 pescadores e piscicultores de Salvador e interior da Bahia no Terminal Pesqueiro da Ribeira.

(Foto: Divulgação)

Dentre os peixes com abatimentoo, está a sardinha (eviscerada e sem cabeça) com 44% de desconto - o quilo será vendido a R$ 5. Os mais procurados para o perído santo são os peixes vermelho, cavala e badejo, em postas - que terão 25% de desconto, passando de R$ 32 a R$ 25/kg. O filé de tilápia será vendido a R$ 28/kg.



“O evento favorece a aproximação do produtor com o mercado consumidor. Isso faz com que a gente consiga reduzir o preço do produto final”, explica Rodrigues.



Além dos peixes, mariscos que também são procurados pelos baianos para o feriado também terão descontos. O caranguejo catado, que hoje custa R$ 46, terá 25% de desconto, sendo vendido a R$ 35 o kg. A arraia será vendida a R$ 13/kg (-13%) e o sururu a R$ 20/kg (-21%).

De acordo com a Bahia Pesca, a expectativa é que no evento sejam vendidas cerca de nove toneladas de peixes, mariscos e crustáceos.

Santo Pescado 2018

Onde: Terminal Pesqueiro da Ribeira

Quando: 27 e 28 de março (terça e quarta-feira)

Horários: das 8h às 17h (terça-feira) e das 8h às 12h (quarta-feira)