Pérolas Mistas reúne Brown, Lazzo, Ellen Oléria e Larissa Luz no TCA

Espetáculo cênico-musical acontece no dia 1º de março na sala principal do Teatro Castro Alves

A batida percussiva dos instrumentos de origem africana aliada à sonoridade clássica da Orquestra de Câmara de Salvador para celebrar e ressaltar a importância da música afro-baiana. Essa é a proposta do Concerto Pérolas Mistas, que chega a sua 4ª edição no dia 1º de março (quinta-feira), às 21h, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), com os solistas Carlinhos Brown, Lazzo Matumbi, Ellen Oléria e Larissa Luz, sob a regência do maestro Ângelo Rafael.



Em uma união orgânica entre a música erudita e popular, o concerto terá a participação dos blocos afro Bankoma, Didá e Filhos de Gandhy. O repertório será rico em clássicos da música negra do mundo e canções de diferentes blocos afros para fazer ecoar a musicalidade presente nos terreiros, fortalecendo e demonstrando a relevância da música ancestral da Bahia. Dentre as novidades deste ano está a canção Deus Mestiço, composição de Carlinhos Brown, Walter Blanding e Mateus Aleluia, presente no CD Semelhantes, lançado no último mês de novembro pelo cacique.

“Toda a musicalidade e estética do espetáculo traduzem as origens de um povo miscigenado. São mais de cem músicos e artistas em cena para celebrar a história da Bahia e do Brasil, para diluir fronteiras, aproximar pessoas. Pérolas Mistas é esse religare, é esse reconhecimento da ancestralidade, um espetáculo que, acima de tudo, prima pela nobreza da nossa cultura negra”, destaca Brown que, além de idealizador do projeto, também assina a direção artística ao lado de Elísio Lopes Júnior.

Para Elísio, esta é uma edição especial do concerto, pois ele finalmente chega ao local para o qual foi concebido. “É a primeira vez que o espetáculo acontece na sala nobre do Teatro Castro Alves e eu acho que ele chega ao seu local mais orgânico, já que todas as sutilezas musicais, poesia e estética apresentadas poderão ser apreciadas com muito mais conforto”, ressalta o diretor criativo. Segundo ele, a construção cênica do espetáculo acontece a partir de uma fábula em que os solistas interpretam quatro personagens caracterizados como reis. “São quatro figuras nobres que passeiam pelas canções sempre numa interpretação muito respeitosa, muito solene, muito nobre. E é essa a nossa proposta, construir um reino no qual a música negra é tratada com nobreza”.

Serviço

O quê: Concerto Pérolas Mistas

Solistas: Carlinhos Brown, Lazzo Matumbi, Ellen Oléria e Larissa Luz

Data: 1º de março (quinta-feira)

Horário: 21h

Local: Teatro Castro Alves

Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia)

Vendas: Bilheterias SAC, TCA e ingressorapido.com