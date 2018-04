Poça de lama alaga trecho da avenida ACM; trânsito é interditado

Há pontos congestionados e lentos na Avenida Paralela sentido rodoviária até Alphaville em razão de alagamento na Av. ACM

Quem precisa trafegar pela região do Iguatemi na manhã desta quarta-feira (18) precisa ter paciência. O trânsito da Via Expressa Paralela-ACM está sendo desviado para a via principal em razão de alagamento no acesso ao Viaduto Raul Seixas. A chuva jogou terra para a pista que precisou ser interditada pela Transalvador. Antes da interdição apenas um veículo estava passando por vez pela poça de lama, que foi gerada pelos dejetos de obras do sistema do metrô.

Há também, segundo a Transalvador, em função do alagamento, há pontos congestionados e lentos na Avenida Paralela sentido rodoviária até Alphaville em razão de alagamento na Av. ACM, acesso ao Viaduto Raul Seixas.

Desde cedo, muitos motoristas estão passando por sufoco. Foi o caso do comerciante Miguel Teles, 43 anos, e sua esposa, Joseane Fonseca, 32. Eles tentavam passar pela poça quando o carro parou de funcionar, por volta de 6h30. “Passamos pela primeira poça e, quando vimos mais água na frente, ele (Miguel) disse que não ia tentar passar para evitar algum problema com o carro. Paramos o carro, só que aí não ligou mais”, conta Joseane.

O carro do comerciante Miguel foi um dos que parou de funcionar (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Os dois vinham de São Cristóvão em direção à Igreja Universal do Reino de Deus que fica na região do Iguatemi. O automóvel do casal precisou ser guinchado pela Transalvador. Pelo menos outros dois motoristas tiveram problemas com seus veículos. “Uma pessoa que estava atrás da gente também passou por isso e o guincho deixou a gente perto do Shopping da Bahia para voltar e pegar outro carro”.

O carro da enfermeira Tânia Moro, 41, foi um dos afetados (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) infromou que até as 7h45 o órgão tinha recebido duas ocorrências. Foram uma árvore caída e um deslizamento de terra. Não há registro de feridos. A Codesal permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.