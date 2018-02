Policial militar baleado em São Marcos tem estado de saúde estável

O policial militar que foi baleado no Vale dos Lagos, no bairro de São Marcos, na manhã deste sábado (17), tem estado de saúde estável. Segundo Ele informações da Polícia Militar, ele segue internado.

O PM estava aguardando ser atendido no lava jato, quando dois homens armados se aproximaram e tentaram roubar o carro. O policial reagiu à abordagem e houve troca de tiros. Ele foi atingido por três tiros no rosto e um no ombro e socorrido por conhecidos para o Hospital São Rafael. O militar passou por exames na unidade ee segue internado com quadro estável

Já um dos suspeitos ferido na ação foi socorrido por policiais da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sete de Abril) para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. O outro suspeito conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

A assessoria de comunicaçã da Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou que o policial reagiu ao assaltado, baleando um dos assaltantes. Ainda segundo a SSP, o PM foi atingido de raspão.