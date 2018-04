Prazo final para regularização eleitoral acaba dia 9 de maio; veja onde fazer

Faltam apenas 20 dias para o final do prazo

Faltam apenas 20 dias para a finalização do prazo de cadastro eleitoral para que os eleitores se regularizem junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e possam votar nas eleições de outubro deste ano. A partir desta quinta-feira (19), os eleitores contam com apenas 20 dias (15 se contados apenas os dias úteis) para solicitação de diversos serviços, a exemplo de alistamento eleitoral (tirar primeiro título), transferência de domicílio eleitoral e atualização cadastral. O prazo final é dia 9 de maio.

Em Salvador, o atendimento pode ser feito em17 diferentes postos espalhados pela cidade, além da sede do TRE, no CAB, onde estão localizados os 19 cartórios eleitorais de Salvador. Já o eleitor do interior, deverá identificar o cartório ou posto de atendimento do seu domicílio eleitoral (clique para consultar). Também no dia 9 de maio será encerrado o prazo para os eleitores transexuais e travestis solicitarem a inclusão do nome social no título e no caderno de votação das Eleições 2018, além de a identidade de gênero no Cadastro Eleitoral.

O prazo e os locais de atendimento são os mesmos para os eleitores que precisam fazer o recadastramento biométrico.



Postos de atendimento em Salvador

COM AGENDAMENTO Prefeitura-Bairro Subúrbio-Ilhas* Segunda a sexta, das 08h45 às 16h Prefeitura-Bairro Pau da Lima* Segunda a sexta, das 8h às 16h30 Prefeitura-Bairro Barra/Pituba* Segunda a sexta, das 8h às 17h Prefeitura-Bairro Cajazeiras* Segunda a sexta, das 8h às 16h Shopping Center Lapa* Segunda a sexta, das 9h às 20h Shopping Paralela* Segunda a sexta, das 9h às 17h45 Posto Câmara Municipal* Segunda a sexta, das 8h às 16h Casa da Justiça e Cidadania*

* Agendamento no site do TRE-BAtoda sexta, a partir das 12h Segunda a sexta, das 9h às 15h

SAC Barra** Segunda a sexta, das 9 às 18h SAC Cajazeiras** Segunda a sexta, das 7h às 15h30 SAC Comércio** Segunda a sexta, das 7h às 15h30 SAC Periperi** Segunda a sexta, das 7h às 15h30 SAC Servidor (Boca do Rio)**

**Agendamento no site do SAC Segunda a sexta, das 7h às 17h

SEM AGENDAMENTO Estação Pirajá do Metrô Seg a sex - 7h às 16h

300 senhas /dia Estação Bonocô do Metrô Seg a sex - 7h às 16h

300 senhas/dia Estação Detran do Metrô Seg a sex - 7h às 16h

300 senhas/dia Estação Ferroviária da Calçada Seg a sex - 7h às 16h

300 senhas/dia CAP e cartórios (sede do TRE-BA na 1ª AV do CAB) Seg a sex - 8h às 18h

Ordem de chegada