Prévia da inflação é de 0,12% na Região Metropolitana, terceira mais baixa do país

O IPCA-15 no país (0,39%) foi a segunda menor taxa para um mês de janeiro desde 1994

Em janeiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) ficou em 0,12% na Região Metropolitana de Salvador (RMS), acelerando em relação à deflação de dezembro/17 (-0,09%), mas ficando abaixo do 0,63% registrado em janeiro de 2017. Foi a menor prévia da inflação de janeiro para a RMS desde 2003, quando se iniciou a série regional do IPCA-15.

O IPCA-15 da RM Salvador, em janeiro, foi menor que a média do país (0,39%) e a terceira prévia da inflação mais baixa dentre as 11 regiões pesquisadas, acima apenas de Brasília (0,03%) e da Região Metropolitana de Belém (-0,06%). Com o resultado de janeiro, no acumulado em 12 meses, o IPCA-15 da RMS ficou em 1,84%. O índice desacelerou pelo terceiro mês consecutivo, ficando abaixo do acumulado nos 12 meses encerrados em dezembro de 2017 (2,35%) e também da média nacional (3,02%).

Após quatro meses de deflação, alimentos e bebidas voltam a aumentar (0,73%) e puxam prévia da inflação de janeiro na RMS.

O IPCA-15 no país (0,39%) foi a segunda menor taxa para um mês de janeiro desde 1994. Em janeiro de 2017, o índice havia chegado a 0,31%.