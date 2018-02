Professor da Ufba é preso após agredir agente de trânsito em blitz

Marcelo Embiruçu de Souza se recusou a entregar CNH e fazer teste do bafômetro

O professor da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Marcelo Embiruçu de Souza foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (11), por agredir um agente de trânsito durante uma blitz da Lei Seca. De acordo com informações da Transalvador, o caso aconteceu no bairro da Pituba.

Errata: O CORREIO informou inicialmente que o professor era pró-reitor da Ufba. A universidade informou que ele não exerce mais essa função. A informaçaõ foi atualizada às 14h11.

Ainda de acordo com a Transalvador, o professor se recusou a apresentar a carteira de habilitação e também não quis fazer o teste do bafômetro.

“Este tipo de agressão a um funcionário público no exercício de suas funções é inaceitável. Nossa equipe jurídica tomou as providências cabíveis no momento, e agora o agressor deverá responder na justiça pelos seus atos”, disse o superintendente da Transalvador Fabrizzio Muller.

Abordagens

Segundo a Transalvador, no sábado (10), 328 condutores foram abordados pelas blitze da Lei Seca realizadas em diversos pontos da capital.

Destes, 58 foram autuados por ingestão de bebida alcoólica e 33 por infrações diversas. Foram recolhidas 51 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 11 veículos foram removidos ao pátio da autarquia. Em todo o Carnaval, 1.470 abordagens já ocorreram com 350 autuações e 197 CNHs recolhidas.

Além disso, foram abordados 126 taxistas, 88 motoristas de ônibus e 321 motoristas da da PMS. Até o momento, nenhum foi flagrado por ingestão de álcool. “Isso significa que estamos trabalhando com competência, neste trabalho de prevenção, que deverá se refletir no ano todo”, completou.