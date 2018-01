Quantidade de lixo retirada da Orla após noite da virada cresce 68%

O trabalho foi feito durante cinco horas de serviço por cerca de 1,4 mil trabalhadores

A quantidade de lixo retirada da Orla da capital baiana, entre São Tomé de Paripe e Ipitanga, na virada do ano é 68% maior se comparado à quantidade de resíduos retirados do litoral de Salvador entre o dia 31 de dezembro a 1º de janeiro no Réveillon 2016/2017. Ao todo, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) recolheu 289 toneladas de resíduos.

“Isso reflete a maior ocupação da Orla nesse período, que passou por uma profunda requalificação do espaço público promovida pela Prefeitura. Desde outubro, foram realizadas ações dentro da Operação Verão, com os preparativos para enfrentar as festas de alta estação e o Festival Virada Salvador, não apenas na Boca do Rio, mas ao longo de toda a Orla da cidade”, pontua o presidente da Limpurb, Kaio Moraes.

O órgão municipal realizou uma operação especial nas praias da cidade, em paralelo às ações que ocorreram na Boca do Rio. Os esforços permitiram que as praias ficassem limpas após cinco horas de serviço. “Foram mais de 1,4 mil colaboradores envolvidos e mais de 140 equipamentos utilizados para que logo cedo, no primeiro dia do ano, os banhistas pudessem aproveitar e curtir um ambiente limpo”, frisou Moraes.