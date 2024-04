OESTE BAIANO

Acidente entre ônibus e caminhonete deixa mais de 15 feridos em Barreiras

Um acidente envolvendo um ônibus e uma caminhonete deixou, ao menos, 16 pessoas feridas. A ocorrência aconteceu durante a manhã desta sexta-feira (26), no Km 860 da BR 242, em Barreiras, no oeste da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma interdição na via em razão do acidente. No local, oito pessoas foram encaminhadas para o hospital do Oeste, sendo quatro em estado grave e a outra metade em estado moderado.

Ainda de acordo com a PRF, mais oito pessoas foram encaminhadas para a UPA de Luís Eduardo Magalhães com ferimentos leves. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas. O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) possui prazo de cinco dias consecutivos para finalizar, desconsiderando-se o dia do acidente.