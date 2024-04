BR-324

Acidente entre caminhão e ônibus deixa um ferido perto do Retiro

Um acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo e um caminhão-tanque deixou uma pessoa ferida na manhã desta quinta-feira (25), na BR-324, na altura do Bom Juá, em Salvador. A colisão aconteceu no sentido do bairro Fazenda Grande do Retiro e o trânsito está lento na região.