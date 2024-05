SÉRIE A

Com desfalques na defesa, Vitória deve escalar zaga titular inédita contra o Vasco

Wagner Leonardo está suspenso e Camutanga se recupera de contusão

Da Redação

Publicado em 6 de maio de 2024 às 13:22

Técnico Léo Condé vai precisar reorganizar a defesa do Vitória para o jogo contra o Vasco Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A suspensão automática de Wagner Leonardo obriga o Vitória a mexer na defesa para o jogo contra o Vasco. Titular absoluto do Leão, o zagueiro foi advertido com cartão vermelho e está fora do embate com a equipe carioca, domingo (12), às 11h, em São Januário. O desfalque deve fazer o técnico Léo Condé escalar uma dupla de zaga titular inédita.

Camutanga se recupera de lesão no joelho. Ele se machucou na estreia do Brasileirão, contra o Palmeiras e não voltou a defender o rubro-negro no torneio nacional. O zagueiro até enfrentou o Botafogo, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira (2), mas sentiu dor novamente e precisou ser substituído no intervalo do jogo. A evolução dele ao longo dessa semana condicionará o veto ou liberação dos médicos.

Caso Camutanga esteja apto para a partida, o único jogador disponível com quem ele já iniciou em campo é Cristián Zapata. Levando em consideração que o colombiano não é utilizado há mais de um mês, ele aparece como a última opção para o posto.

Se Camutanga tiver condições de jogo, ele deve formar dupla de zaga com Bruno Uvini pela primeira vez. Reforço para a Série A contratado junto ao Grêmio, este último se tornou substituto imediato da zaga rubro-negra. Foi ele quem jogou ao lado de Wagner Leonardo nas três últimas partidas do Brasileiro.

Se o departamento médico rubro-negro não liberar Camutanga, a dupla de zaga deverá ser formada por Bruno Uvini e Reynaldo. Eles nunca iniciaram em campo juntos, mas foram parceiros durante quase toda a derrota por 3x1 para o São Paulo, no último domingo (5), no Barradão. Wagner Leonardo foi expulso aos seis minutos do primeiro tempo e Reynaldo foi chamado pelo técnico Léo Condé para substituir Willean Lepo. O treinador precisou mudar o esquema tático, que previa Lepo na lateral direita e Zeca como um terceiro zagueiro quando o Vitória estivesse sem a bola.

O Vitória foi campeão baiano com Wagner Leonardo e Camutanga como dupla de zaga titular, mas só disputou um jogo nacional inteiro com eles dois, contra o Palmeiras, na estreia da Série A.

Quem estiver em campo contra o Vasco vai precisar segurar o ímpeto do ataque adversário. O Vitória tem uma das piores defesas do Brasileiro, com nove gols sofridos em quatro jogos. Leva a melhor nesse quesito apenas diante de Cuiabá, Fluminense e do próprio Vasco. Cada um deles levou 10 gols na competição.