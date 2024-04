ESTAVAM EM HORÁRIO DE SERVIÇO

Quatro policiais militares morrem em acidente entre viatura e carreta em rodovia de Goiás

Um acidente entre uma viatura da Polícia Militar de Goiás e uma carreta na BR-364, entre as cidades de Caçu e Jataí, no sudoeste do Estado de Goiás, matou um grupo de quatro policiais que estava dentro do carro na noite da quarta-feira, 24. O motorista da carreta foi levado até um hospital da região, mas segundo o G1, não teve graves ferimentos e já recebeu alta durante a madrugada desta quinta-feira, 25.