BAIXA ADESÃO

6 em cada 10 brasileiros nunca contrataram seguro de vida, revela pesquisa

Estudo aponta que 40% dos entrevistados nunca ouviram falar sobre o produto

Uma pesquisa realizada pela fintech meutudo com 6,5 mil brasileiros revelou que o seguro de vida ainda é pouco conhecido no país. Segundo o levantamento, 40% dos entrevistados nunca ouviram falar sobre o produto e 9% afirmaram já ter escutado algo, mas sem entender como ele funciona. O desconhecimento reflete na baixa adesão: 62% dos participantes nunca contrataram seguro de vida. >

Para Marco Feitoza, Head de Seguros da meutudo, os dados evidenciam entraves estruturais relacionados à educação financeira e à penetração do mercado segurador no Brasil. “Embora o seguro de vida seja um instrumento consolidado em mercados mais maduros, no Brasil ele ainda enfrenta barreiras culturais e informacionais. Acreditamos que a tecnologia pode ser uma aliada poderosa para mudar isso. Com um produto acessível e contratação digital, queremos desmistificar o seguro de vida e mostrar como ele pode proteger financeiramente milhares de famílias”, afirma. >