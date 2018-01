Quem deve ser a Rainha do Carnaval 2018?

Indique sua favorita. Votação oficial será na quinta (1)

As 12 finalistas se enfrentarão no dia 01 de fevereiro (Foto: Raquel Saraiva/CORREIO)

O concurso para Rainha do Carnaval de Salvador 2018 contou com 45 candidatas. A primeira seleção ocorreu na manhã deste sábado (27). Além da coroa e da faixa, a vencedora ganha da Air Europa passagem de ida e volta para qualquer destino, para ela e um(a) acompanhante, além de um prêmio em dinheiro - o valor ainda não foi definido.

Um júri técnico composto por oito profissionais escolheu as 12 finalistas e você pode votar na sua preferida. Vale lembrar que a votação do CORREIO não tem qualquer influência na escolha oficial, que acontece no próximo dia 1º de fevereiro (quinta-feira), às 21h, no Fiesta Bahia Hotel, na Pituba.