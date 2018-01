Recapturado criminoso que fugiu pelo banheiro do Núcleo de Prisão em Flagrante

Desnival Correia escapou enquanto aguardava por audiência de custódia

A Polícia Militar recapturou na última quarta-feira (3) um bandido que fugiu pelo banheiro enquanto aguardava audiência de custódia no Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça. Desnival Correia foi encontrado por policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivos (GERRC) escondido no Subúrbio Ferroviário, na região da Santa Luzia. Ele ofereceu resistência à prisão e tentou escapar mais uma vez.

Conduzido à base do GERRC, na Baixa do Fiscal, ele foi ouvido pelo delegado José Nélis, para quem admitiu a tentativa de fuga. Desnival foi encaminhado novamente ao Núcleo de Prisão em Flagrante.