Rodoviária de Salvador disponibiliza horários extra até o fim do Carnaval

Expectativa é que 109 mil pessoas deixem a capital baiana

Para muita gente, a folga de Carnaval começa neste sábado (10). Os moradores de Salvador que quiserem passar os próximos quatro dias longe da folia podem contar com os 360 horários extra disponibilizados pela Agerba desde a última terça-feira (6) até a véspera da quarta de cinzas, além dos 540 horários ofertados regularmente.

Horários extra serão disponibilizados até a próxima terça-feira (13). (Foto: Almiro Lopes/ Arquivo CORREIO)

Segundo a Agerba, os destinos mais procurados são as cidades do Litoral Sul, como Itacaré, Ilhéus e Porto Seguro, além de toda Chapada Diamantina. Os usuários podem comprar passagens antecipadamente pela internet e/ou telefone, o que traz mais comodidade e diminui as filas nos guichês do terminal.

Dicas

A recomendação é que o passageiro chegue à Rodoviário com pelo menos 20 minutos de antecedência. Na hora do embarque é obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto, para passageiros acima de 12 anos. Crianças com até cinco anos não pagam passagem, desde que não ocupem assentos. Mais informações sobre os direitos e deveres de quem utiliza o transporte intermunicipal podem ser encontradas no site da agência reguladora www.agerba.ba.gov.br ou através da Ouvidoria - 0800-071 0080.