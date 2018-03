Rodoviária espera 90 mil pessoas no feriado da Semana Santa

Serão 300 horários extras; Ferry Boat também prepara operação especial

Foto: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO

O feriado da Semana Santa é muito aguardado por algumas pessoas que aproveitam a data para rever as famílias. Segundo a Agerba (agência que regula os serviços de transporte no estado), a expectativa é que cerca de 90 mil pessoas embarquem no Terminal Rodoviário de Salvador, entre os dias 27 de março e 1º de abril.

O órgão disponibilizou 300 horários extras para atender a demanda, além dos 540 horários diários habituais. Os destinos mais procurados são as cidades do Sul do estado, como Porto Seguro, Itacaré, Ilhéus, Itabuna, Teixeira de Freitas, e outras cidades como Vitória da Conquista, Juazeiro, Irecê, Barreiras, Lençóis, regiões metropolitanas e todo o Recôncavo.

A Agerba orienta os passageiros a chegarem com, no mínimo, 20 minutos de antecedência, e adolescentes acima de 12 anos precisam apresentar um documento oficial com foto para poder embarcar. Já as crianças com até cinco anos não pagam passagem, desde que não ocupem assentos.

Ferry

O sistema Ferry Boat também vai reforçar o serviço com horas extras durante a madrugada. No total, serão oferecidas 650 vagas extras para o trecho Salvador – Ilha de Itaparica, nos dias 29 e 30 de março, sempre à 1h, 2h, 3h e 4h, sendo 50 vagas em cada horário. E para o trecho inverso, da Ilha para Salvador, as vagas são para os dias 1º e 2 de abril, com os mesmos horários.

O serviço Hora Marcada atende exclusivamente aos viajantes com veículos e a compra é feita somente pela internet, através do site (clique aqui). O pagamento para esta modalidade é feito com cartões de débito ou crédito.

A Internacional Travessias, concessionária que administra o serviço, informou que divulgará na próxima semana a estimativa de pedestres e veículos para o feriado.

A fiscalização nas rodovias BA-093 e 009 será reforçada durante o feriado. Na BA-093, a Concessionária Bahia Norte (CBNorte) vai realizar a Operação Semana Santa a partir do dia 29 de março até dia 2 de abril.

Já na BA-009, a Concessionária Litoral Norte (CLN) intensifica a operação entre os dias 28 de março e 2 de abril. O fluxo de veículos é intenso em toda a Linha Verde e a estimativa é que cerca de 140 mil veículos devam circular pela rodovia nos dias de folga.

Em caso de emergência nas rodovias que compõem o sistema BA-093, o condutor pode solicitar apoio através do 0800 600 0093 e na BA-099 através do 0800 071 3233. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de telefone celular.

Perigoso

O feriado é uma ótima oportunidade para viajar, mas os motoristas precisam adotar alguns cuidados para evitar acidentes nas estradas. Uma pesquisa nacional realizada pelo Atlas da Acidentalidade no Transporte, organizado pelo Programa Volvo de Segurança no Trânsito, no ano passado, apontou que um trecho da BR-324, dentro de Salvador, está entre os cinco mais letais do Brasil.

A pesquisa se embasou nos intervalos de 10 km onde ocorreram mais mortes no trânsito. No período pesquisado, de 2007 a 2016, ocorreram 1.428 acidentes, com 167 mortes entre os Km 614 e 624 da BR-324, localizado entre as imediações dos bairros São Gonçalo do Retiro e Águas Claras, passando pela Brasilgás.

O mesmo estudo destaca ainda que bem próximo ao trecho que aparece entre os piores do país está outro onde ocorreram reduções de acidentes nos últimos anos. Ele fica entre o Km 610 e 620 da BR-324, nas imediações dos bairros de Pirajá e Valéria. Na época, a concessionária ViaBahia, que administra o local, disse que a redução de acidentes é fruto de investimentos que vêm sendo feito em melhorias na via.

Em primeiro lugar na pesquisa aparece a BR-316 (Km 0 a 10), na região metropolitana de Belém (PA), com 3.370 acidentes e 188 mortes, e a BR-116 (Km 219 a 229), na área metropolitana de Guarulhos (SP).

A Agerba orienta os motoristas a fazer a revisão preventiva dos veículos antes de pegar a estrada, sempre utilizar cinto de segurança, verificar se os pneus do carro estão dentro do prazo de validade, de cinco anos, e em condições de uso.

O órgão recomendou também que os condutores chequem o nível do óleo do motor, fluidos de freio e o limpador de para-brisa. É importante também regular os faróis e mantê-los ligados durante toda a viagem, e não realizar ultrapassagens proibidas.