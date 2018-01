Saiu! Assista ao clipe de Machika, provável música da Copa 2018

Hit é uma parceria de J. Balvin, Jeon, Anitta. Vídeo já tem quase 3 milhões de visualizações

Machika! Assim começa o novo hit de J. Balvin, Jeon, Anitta, que foi publicado na madrugada desta sexta-feira (19), no Youtube. Ela é a provável música-tema da Copa do Mundo 2018, na Rússia. No canal de J. Balvin, o clipe já tem quase 3 milhões de visualizações.

A mega produção tem forte inspiração na estética do filme Mad Max. Gravado no que parece ser um deserto, o clipe mostra ainda bandeiras de diversos países hasteadas, com destaque para a da Rússia, país-sede do Mundial deste ano. As demais bandeiras são de países que vão disputar a Copa.

Anitta aparece cantando em espanhol, em um trecho que diz 'la sensacion de la favela, sale a romper fronteiras' (em tradução livre: "a sensação da favela que sai para romper fronteiras").