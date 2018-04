Sete bairros ficarão sem água após vazamento em adutora no Dique

Em função do alagamento, a Transalvador informa que foi necessário realizar bloqueio no acesso da Av. Vasco da Gama à Rótula dos Barris, sob o Viaduto Rômulo Almeida

Os moradores do Campo Grande, Canela, Barris, Dois de Julho, Centro Histórico, parte do Santo Antônio e parte da Barra Avenida terão o fornecimento de água interrompido pelo menos até a próxima sexta-feira (13). De acordo com a Embasa o fornecimento de água nessas regiões será temporariamente suspenso para correção de vazamento no Dique do Tororó que ocorreu nesta quinta-feira (13).

A Embasa informou que o vazamento no trecho da rede distribuidora de água na Avenida Vasco da Gama, na altura do Dique do Tororó, já foi contido e técnicos da empresa estão trabalhando na área.

"A previsão de conclusão do trabalho é início da noite de hoje, quando o abastecimento será retomado de forma gradativa, com completa regularização durante a noite até madrugada de amanhã, 13.", afirmou a Embasa, em nota.

Veículos que estejam na Av. Vasco da Gama sentido Barris devem seguir sentido Bonocô, margeando o Dique do Tororó, e retornar nas proximidades do restaurante A Porteira.