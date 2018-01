Shoppings fazem coleta de sangue para doação até sexta (12)

Ações acontecem no Salvador Shopping e no Salvador Norte Shopping

Até a próxima sexta-feira (12) as unidades móveis da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) permanecem estacionadas na entrada principal do Salvador Shopping e no Salvador Norte Shopping. Os candidatos interessados em fazer doação de sangue e cadastro de medula óssea podem comparecer nos locais de atendimento das 8h às 17h.

Durante o período de férias, a Hemoba adota como estratégia de captação de doadores a permanência nos centros comerciais para aproveitar o alto fluxo de pessoas nesses locais. A intenção é sensibilizar a população sobre a importância de doar de forma regular, uma vez que a demanda transfusional não se interrompe e, por outro lado, é comum registrar uma redução significativa do número de candidatos a doação nesta época do ano.

Nos dias de atendimento, os Hemóveis precisam interromper as atividades por uma hora para alimentação da equipe - o horário da pausa pode variar de acordo com o fluxo de doadores. O cadastro de doadores será encerrado assim que completar a capacidade máxima de atendimento diário.



TIRE SUAS DÚVIDAS:

Quem pode doar sangue?

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, sendo necessário estar bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura.

Quantos anos precisa ter?

O doador precisa ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal) e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Tem risco? Quanto tempo demora para o sangue voltar?

O organismo repõe o volume de sangue doado nas primeiras 24 horas após a doação. Todo o material utilizado na coleta é descartável, o que elimina qualquer risco de contaminação para o doador.

Serviço

Hemóvel 2- Unidade Móvel de coleta - Hemóvel

Onde: Salvador Shopping - Entrada Principal, Piso G1

Quando: até 12 de janeiro

Funcionamento: 8h às 17h

Hemovel 3 - Unidade Móvel de Coleta - Hemóvel

Onde: Salvador Norte Shopping - Entrada principal

Quando: até 12 de janeiro

Funcionamento: 8h às 17h