Mulher morre após espancamento na Bahia; filho é principal suspeito

As agressões aconteceram no último domingo (12); vítima veio a óbito uma semana depois

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as agressões aconteceram no último domingo (12), no distrito de Maria Quitéria. Zenilda Barbosa da Costa passou por atendimento em uma policlínica naquela localidade e, em seguida, foi transferida e internada no Hospital Clériston Andrade, onde não resistiu e morreu neste domingo (19).