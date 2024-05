Pedreiro morre após sofrer descarga elétrica e cair de edificação na Bahia

O caso foi registrado no plantão da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana). De acordo com as informações da ocorrência, o homem realizava um serviço de pedreiro e caiu de uma edificação, no bairro Campo Limpo.