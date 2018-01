Show de Pedro Pondé reúne quatro mil pessoas no Rio Vermelho

Cantor se apresentou no projeto Sou Verão que continua com Larissa Luz, Ministereo Público e Àttooxxá

Atraídas pelo som forte e ritmo pulsante do cantor Pedro Pondé e pelo groove dançante do DJ Pureza, cerca de quatro mil pessoas, segundo a Polícia Militar, estiveram no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, neste sábado (6). Os artistas se apresentaram na segunda edição musical do projeto Sou Verão, que tem levado uma programação variada e gratuita para os bairros da Barra, Ribeira e Rio Vermelho, o que inclui esportes e diversão.

Morador do Rio Vermelho e boêmio de carteirinha, Joilson Nascimento, 27 anos, garantiu que não perderia o show de Pondé por nada. “Soube pelas redes sociais e me programei para vir. Acho ótimo iniciativas como essa, que trazem artistas e bandas famosas para a rua de graça. Vou aproveitar o show todo e depois estender a noite”, afirmou Joilson, que disse ser fã do cantor há mais de 10 anos.

Com o largo lotado, a energia das ruas era de festa e descontração. “Onde tiver dança, nós vamos. Sou apaixonada pelo DJ Pureza e por eventos que tenham essa cara. Chegamos cedo, ouvimos o som e decidimos: vamos dançar”, revelou Marília Miranda, professora de Zouk, enquanto rodopiava com seu grupo em meio à multidão. Ela e outras cinco pessoas deram show no chão da praça.

Principal atração da noite, Pondé se apresentou ao som de sucessos como Malta, Licença e Ocê e Eu e afirmou estar feliz em poder viver essa experiência de tocar em praça pública. “A galera estava numa expectativa absurda para esse show há mais de uma semana. Fico feliz que todo mundo veio, né?”, dividiu o cantor.

Pondé completou dizendo que “o povo tem direito de se divertir, de ter acesso à cultura”. “É bom ocuparmos nossas praças com iniciativas como essa. O Rio Vermelho é a minha casa, moro aqui pertinho, então posso confessar: a emoção fica ainda maior”.

O Sou Verão chega em 2018 com novas conquistas e desafios, após fechar dezembro com quatro edições esportivas – duas na Ribeira e duas na Barra, além de apresentação da banda Maglore no Rio vermelho e público estimado superior a 500 pessoas na programação das manhãs.

“O show de Pedro Pondé, o som do DJ Pureza e o aulão da FitDance deram continuidade, em janeiro, à programação musical do projeto de Verão do Correio, novidade nesse terceiro ano da iniciativa. O público de hoje, no Rio Vermelho, superou nossas expectativas, assim como a presença efetiva de quem foi cedo à praça Dodô e Osmar, na Ribeira, participar das atividades esportivas”, comentou a editora de conteúdo de projetos do Estúdio Correio, Gabriela Cruz.

Proporcionando ainda mais diversão para crianças, jovens e adultos, ao longo de todo o mês de janeiro, as atividades esportivas estarão concentradas em duas modalidades: patins e longboard. “Eu amo patins, e não tenho nenhum medo de andar, inclusive tenho patins em casa, mas em grupo fica mais divertido”, revelou a pequena Ivana Suelen, de apenas 12 anos, após quase duas horas se dividindo entre praticar o esporte e ajudar seus irmãos menores a ficarem de pé.

A parte esportiva do Sou Verão segue nos dias 13 e 27 no Farol da Barra e no dia 20 de janeiro na Ribeira, das 8h às 12h. Quando o assunto é música, as apresentações continuam dia 13, com Larissa Luz e Ministereo Público, e dia 20, com DJ Raiz e Àttooxxá. Os shows gratuitos acontecem no Largo da Mariquita, Rio Vermelho, a partir das 18h. O Sou Verão é um projeto do Correio, realizado com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

A discotecagem do projeto Sou Verão ficou por conta do DJ Pureza (Foto: Antônio Chequer) Cerca de quatro mil pessoas estiveram no Rio Vermelho neste sábado (6) (Foto: Antônio Chequer)