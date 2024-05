SPIN OFF

'Um Lugar Silencioso: Dia Um' ganha trailer com caos em NY

Com Lupita Nyong'o e Joseph Quinn, "Um Lugar Silencioso: Dia Um" ganhou seu segundo trailer

O segundo trailer de “Um Lugar Silencioso: Dia” foi divulgado nesta quinta-feira, 9, mostrando novas cenas do filme que estreará no final de junho deste ano. Dirigido por Michael Sarnoski, este é o terceiro filme do universo que será lançado.