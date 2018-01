Teaser de Machika, de J Balvin com Anitta, dá pistas sobre Copa

Nova parceria dos músicos é provável música-tema da Copa 2018, na Rússia

Provável música-tema da Copa do Mundo 2018, na Rússia, Machika, a mais nova parceria de Anitta e J. Balvin, ganhou um teaser. O trecho do vídeo foi divulgado pelos dois artistas no Instagram, mas o lançamento oficial acontece somente na sexta-feira (19).

A mega produção tem forte inspiração na estética do filme Mad Max. Gravado no que parece ser um deserto, o clipe mostra ainda bandeiras de diversos países hasteadas, com destaque para a da Rússia, país-sede do Mundial deste ano. As demais bandeiras são de países que vão disputar a Copa.



Cena de clipe mostra bandeiras de países que vão disputar a Copa 2018; destaque pra Rússia, sede do Mundial (Foto: Reprodução)

Fotos dos bastidores de gravação ainda mostraram a equipe brincando com o que parece ser uma bola de futebol oficial do Mundial. O clipe de "Machika" foi gravado em novembro em Medellín, na Colômbia. A parceria de J Balvin e Anitta tem ainda o cantor e produtor arubiano Jeon.