Tribunal de Justiça da Bahia realiza mutirão de paternidade em Salvador

Veja como participar

Acontece nesta quinta-feira (15) mutirão de reconhecimento de paternidade do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), das 8h às 16h, no Fórum das Famílias, em Nazaré. Caso necessário, será disponibilizado gratuitamente o exame de DNA.

Os interessados em participar devem fazer a solicitação por meio do telefone (71) 3372-5167 ou 0800 284 2252. De acordo com o TJ-BA, a ação destina-se aos pais que desejam realizar o reconhecimento espontâneo da paternidade, após o registro apenas pela mãe, ou aos que apresentem dúvida quanto à paternidade e desejam realizar exame de DNA, garantindo que assumam as responsabilidades com os filhos.

Quem não for selecionado para o mutirão de hoje pode participar da próxima ação, que será no dia 27 de abril. O projeto Pai Presente foi instituído pelo Provimento 12 da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), diante dos dados do Censo Escolar do ano de 2009, que descobriu cerca de 140 mil estudantes sem o nome do pai no registro de nascimento em todo estado.