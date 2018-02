Túlio Gadelha posta Fátima Bernardes sambando: 'Quem tira onda é ela'

Fátima trabalhou na cobertura do Carnaval no Rio

Fátima Bernardes e o namorado Túlio Gadelha curtiram o Carnaval 2018 na noite desta terça-feira (13) no tradicional bloco Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro. O advogado, que pulou os primeiros dias de Carnaval sem Fátima, em Recife, viajou até o Rio para curtir o último dia com a apresentadora.

Fátima trabalhou na cobertura do Carnaval no Rio. Túlio divulgou um vídeo em seu perfil no Instagram em que a namorada aparece sambando muito. "Minha vez de conhecer o Carnaval dela. Quem tira onda é ela", escreveu ele.