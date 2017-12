Uillian Correia rescinde com o Cruzeiro e assina com o Leão

Volante ficará no Vitória até o final de 2019; clube confirma acordo

A primeira renovação de contrato do rubro-negro para a temporada 2018 foi concretizada. Neste domingo (24), véspera do Natal, Uillian Correia e Vitória assinaram um acordo por dois anos. O volante, 28 anos, permanece na Toca do Leão até dezembro de 2019.

O acerto foi confirmado pelo Vitória e pelo empresário do atleta, Márcio Mello, que tratou da rescisão com o Cruzeiro. Emprestado ao Vitória em 2017, Uillian Correia tinha contrato com a equipe mineira até setembro de 2019. De acordo com Mello, o distrato não gerou nenhum tipo de custo ao Vitória.

“Acertamos a rescisão amigável, com o Cruzeiro ficando com um percentual em uma futura venda”, informou o empresário, sem revelar mais detalhes.

Com a renovação de contrato de Uillian Correia, o Vitória iniciará o ano tendo à disposição a dupla de volantes titular que protegeu a zaga do Leão na última rodada do Brasileirão. Ao lado de José Welison, Uillian Correia encarou o Flamengo, no Barradão. O rubro-negro baiano acabou derrotado por 2x1.

Além de Uillian Correia e José Welison, o Vitória terá no elenco também Willian Farias. Ex-capitão do time, o volante ainda se recupera de uma cirurgia no joelho.



Em análise

A renovação do também volante Fillipe Soutto, no entanto, não é certa. De acordo com o Vitória, a situação do jogador ainda está sendo analisada e não há negociação em curso.

Além da renovação do contrato de Uillian Correia, a nova diretoria do Vitória só fez uma contratação para a temporada 2018 até o momento. O atacante Denilson, ex-São Paulo, será emprestado ao rubro-negro por uma temporada pelo Granada, da Espanha.

O elenco do Vitória se apresenta no dia 3 de janeiro na Toca do Leão.