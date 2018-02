Vândalos destroem nove contêineres climatizados do Carnaval

O custo para reparo dos banheiros será de R$ 50 mil

Nove contêineres climatizados para uso dos foliões durante o Carnaval foram alvo de vandalismo antes mesmo da festa começar. Segundo a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), responsável pela instalação, cinco contêineres foram danificados na Barra, próximo ao Hospital Espanhol, dois na Avenida Garibaldi e dois no viaduto Mãe Menininha do Gantois, que liga o Campo Grande ao Vale do Canela. O custo para reparo dos banheiros será de R$ 50 mil.

As principais avarias identificadas nos equipamentos pela Limpurb foram: 12 lâmpadas e luminárias furtadas, seis vasos sanitários, três ar-condicionados modelo split e seis torneiras também furtadas, além de toda parte elétrica – fiação, caixas de disjuntores, três painéis termo acústicos e forro de PVC quebrados.

A instalação dos contêineres climatizados teve início há um mês por conta da complexidade com o procedimento, que é maior que a instalação de banheiros químicos. Para reparar todos os danos a tempo da festa, a prefeitura terá de pagar pelo menos, R$ 50 mil.

O presidente da Limpurb, Kaio Moraes, explica que a antecedência na instalação dos contêineres se faz necessária porque é preciso estruturar os pontos de água, luz e esgoto para que os cidadãos possam usar as estruturas sem transtornos durante a folia.

Foto: Divulgação/Limpurb

“Uma festa como o Carnaval de Salvador não se faz da noite para o dia. Trabalhamos com planejamento e essa antecedência para dispor os contêineres é necessária para que eles estejam aptos para o uso durante a folia. Nós estamos oferecendo um equipamento com mais conforto para os foliões e fomos surpreendidos com estes atos perversos de vandalismo. Quem faz isso não percebe que está prejudicando a si próprio, afinal é dinheiro público jogado fora que poderia ser investido em outras áreas”, frisou.

O esquema do órgão para o Carnaval conta com a instalação de 3 mil sanitários químicos e 72 contêineres climatizados em diversos pontos estratégicos do circuito carnavalesco. Para evitar que novas ações de vandalismo aconteçam, a Limpurb contratou seguranças para o período noturno, quando há uma menor circulação de pessoas nas vias públicas nos dias que antecedem o Carnaval. Os seguranças estarão em atividade até o início da festa, na próxima quarta-feira (7).